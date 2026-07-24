Расчеты малого и среднего бизнеса России с Китаем дешевеют на фоне роста товарооборота

Малый и средний бизнес в России наращивает расчеты с китайскими партнерами, а их стоимость снижается. У части банков портфель контрактов МСБ с китайскими компаниями вырос за год на десятки процентов, а комиссии за переводы в Китай опустились до уровня 0,2%.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами в 2024 году превысил 240 млрд долларов. Доля расчетов в национальных валютах — рублях и юанях — по данным Банка России, составляет более 90% от общего объема двусторонней торговли. На фоне сохраняющихся санкционных ограничений банки продолжают выстраивать альтернативную инфраструктуру для трансграничных платежей с КНР, упрощая доступ к прямым расчетам для небольших компаний.

Так, ВТБ зафиксировал рост портфеля контрактов клиентов МСБ с китайскими компаниями на 53% по итогам июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России. По итогам июня портфель контрактов клиентов среднего и малого бизнеса с китайскими компаниями вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.