В прокуратуре Республики Алтай подвели итоги работы за полгода

В прокуратуре прошла коллегия. Фото: канал Андрея Турчака в Max

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев прибыл с рабочим визитом в Республику Алтай. Как сообщил глава региона Андрей Турчак в своем канале в Max, на коллегии региональной прокуратуры были подведены итоги работы за полгода.

С начала 2026 года органы прокуратуры направили в суд 27 исков, которые касались защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей. По сравнению с прошлым годом число таких исков выросло в пять раз.

«Задача Правительства Республики - чтобы все меры поддержки бойцы и их родные получали своевременно и без формализма. Это наш моральный долг перед теми, кто сегодня защищает интересы России с оружием в руках», - подчеркнул Андрей Турчак.

Также в регионе распространили преимущественное право получения жилья на участников спецоперации, которые относятся к категории детей-сирот. До 15 дней был сокращен срок рассмотрения обращений от льготников, в том числе участников СВО.

Большим пластом работы стала «земельная амнистия». Всего за два года в республике легализовали больше 1,6 тысячи земельных участков, а в собственность государства вернули больше 5,5 тысячи га земли.