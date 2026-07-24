Рубцовчанин до смерти избил 86-летнего дедушку

Агрессора отправили за решетку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске осудили местного 42-летнего жителя, который жестоко избил 86-летнего старика. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.

По данным суда и следствия, осужденный жил со своей семьей и дедушкой супруги. Из-за болезни родным приходилось ухаживать за пожилым мужчиной. В конце декабря прошлого года дедушка начал шуметь, что не понравилось осужденному, и он ударил потерпевшего по лицу и голове. Пожилого человека доставили в больницу, однако вскоре он скончался от черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.