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НовостиПроисшествия24 июля 2026 11:15

Рубцовчанин до смерти избил 86-летнего дедушку

Потерпевший шумел, что не понравилось мужчине
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Агрессора отправили за решетку

Агрессора отправили за решетку

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске осудили местного 42-летнего жителя, который жестоко избил 86-летнего старика. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.

По данным суда и следствия, осужденный жил со своей семьей и дедушкой супруги. Из-за болезни родным приходилось ухаживать за пожилым мужчиной. В конце декабря прошлого года дедушка начал шуметь, что не понравилось осужденному, и он ударил потерпевшего по лицу и голове. Пожилого человека доставили в больницу, однако вскоре он скончался от черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.