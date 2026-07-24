В МЧС предупредили жителей Алтая об опасности хранения бензина в канистрах

Создавая запас топлива, человек сильно рискует Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ГУ МЧС по Алтайскому краю предупредили жителей о том, что хранить бензин в тарах в большом количестве опасно. Население просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Создавая запас топлива, человек сильно рискует. Так, в темных помещениях или даже гаражах невозможно создать условия для хранения горючего. Еще более опасно хранить бензин в емкостях в квартире, в подвале частного дома или на чердаке.

«На автозаправочных станциях используют заглубленные резервуары, соблюдаются особые условия хранения и защиты от огня, исключается любой риск образования искр. В быту создать такие условия невозможно!» - предупредили в министерстве.