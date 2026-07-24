В Барнауле перед новым учебным годом проверят готовность школ и детсадов

Школа Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле с 27 июля по 11 августа пройдет приемка образовательных организаций перед новым учебным годом. Как сообщили в администрации города, всего будет проверено около 250 объектов.

Межведомственная комиссия будет проводить приемку в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. В состав войдут сотрудники полиции, Росгвардии, члены профсоюза, специалисты комитета по образованию, представители Совета женщин и родители. Им предстоит убедиться, что во всех школах исполнены предписания, соблюдены требования безопасности и так далее.

«Проведение комплексной проверки позволит создать безопасную и комфортную образовательную среду для детей и педагогов в предстоящем учебном году», - говорится в сообщении.