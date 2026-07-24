На двух дорожных участках в Барнауле временно ограничат движение

Проезд 4-й Мирный Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле ограничат движение транспорта на двух дорожных участках. Как сообщили в администрации краевой столицы, это связано с работами на теплосетях.

На проезде 4-м Мирном с 25 июля по 8 сентября перекроют участок от здания №223 до дома №221б по улице Юрина.

А с 27 июля по 28 августа будет перекрыт участок по улице Барнаульской от улицы Волгоградской до корпуса №90б на Малахова.

Улица Барнаульская Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда.