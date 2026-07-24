Житель Алтая разозлился на электриков и повредил им дверь

Мужчина сильно разозлился из-за отключения света и попал под суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае осудили жителя Поспелихинского района, который повредил дверь в электроснабжающей организации. Мужчина сильно разозлился из-за отключения света.

Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей, потребитель приехал в компанию, чтобы узнать, по какой причине отсутствует электричество. Ему пояснили, что ведутся профилактические работы, из-за чего света не будет весь день. Разозлившись, мужчина на выходе из здания дважды ударил ногой железную дверь, от чего на ней остались вмятины.

Энергетики обратились в правоохранительные органы. В итоге мужчину оштрафовали на 300 рублей за повреждение чужого имущества. Кроме того, через суд с него взыскали причиненный ущерб и госпошлину в размере 30 тысяч рублей.