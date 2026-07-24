Четыре ребенка пострадали в двух ДТП на Алтае

Массовое ДТП Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В двух авариях на территории Республики Алтай пострадали шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

23 июля Горно-Алтайске столкнулись шесть автомобилей. 69-летний житель Алтайского края за рулем Toyota Hiace не уступил дорогу машине, которая ехала по главной дороге, и столкнулся с Toyota Ipsum. В конечном итоге участниками аварии стали еще четыре транспортных средства. С ушибами и ссадинами в больницу обратились два ребенка.

«Инициатор происшествия привлечен к ответственности за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения», - отметили в полиции.

В этот же день в селе Шебалино 19-летний водитель за рулем Toyota Cresta столкнулся с Toyota Corolla. В аварии пострадали предполагаемый виновник аварии и три пассажира второй машины – 12-летние девочки и 18-летний юноша.