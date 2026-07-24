В Барнауле с 27 июля стартует четвертый этап опрессовки

Под отключение попадут более 203 тысяч барнаульцев Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле с 27 июля по 10 августа пройдет четвертый и заключительный этап гидравлических испытаний. Работы пройдут по контуру двух тепломагистралей.

Как сообщили в пресс-службе СГК, под отключение попадут более 203 тысяч барнаульцев и 990 многоквартирных домов. В зону ограничений войдут Индустриальный, Октябрьский, Железнодорожный и Ленинский районы краевой столицы.

Всего специалистам предстоит проверить 494 км трубопроводов. До 4 августа энергетики будут проверять теплосети повышенным давлением, а до 10 августа - ремонтировать повреждения.