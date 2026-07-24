57 алтайских педагогов получат премии губернатора

Учитель. Школа Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае утвердили список лучших педагогических работников и руководителей организаций в 2026 году. Как сообщили в Минообрнауки региона, соответствующее распоряжение было опубликовано 17 июля за подписью главы региона Виктора Томенко.

Всего было определено 57 лучших педагогов в десяти номинациях. Речь идет о сотрудниках и руководителях образовательных организаций. Выплаты будут перечислены до Дня учителя, который празднуется 5 октября. А чествование лауреатов премий пройдет в праздничной обстановке.

Большинство награждаемых получат по 75 тысяч рублей, а три педагога, которые внесли значительный вклад в развитие системы образования региона и отработали не менее 25 лет, получат 150 тыс. рублей.

Всего на конкурс в этом году подали 132 заявки из 31 муниципалитета региона.