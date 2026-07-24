Более 160 человек помогают в разборе завалов после урагана в Алтайском крае

В работе задействованы 162 человека Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Краснощековском районе продолжают устранять последствия прошедшего 21 июля урагана. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в районе остаются группировки МЧС.

За прошедшие сутки в районе обследовали 89 домов, жителям оказывается помощь в разборе завалов и уборке мусора. С подворий вывезено около 50 деревьев. Также спасатели помогают чинить крыши, заборы и ворота.

«Особое внимание - пожилым людям, многодетным семьям и прочим гражданам, нуждающимся в поддержке. В течение сегодняшнего дня работа по оказанию адресной помощи гражданам будет продолжена», - отмечают спасатели.

В работе задействованы 162 человека, в том числе 39 сотрудников МЧС, а также 55 единиц техники.