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НовостиОбщество24 июля 2026 4:28

Алтайский край стал лидером Сибири по экспорту сельхозпродукции

Объемы поставок выросли
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Рост экспорта обеспечен не только увеличением объёмов, но и расширением географии

Рост экспорта обеспечен не только увеличением объёмов, но и расширением географии

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За полгода Алтайский край значительно увеличил объёмы поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж. Как рассказала директор Алтайского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Мария Шостак во время Всероссийского дня поля, всего за шесть месяцев край экспортировал 677 тысяч тонн зерновых культур, что составляет почти 40% от всех отгрузок в Сибири.

По масличным культурам регион лидирует в СФО с объёмом 357 тысячи тонн. Особенно заметно вырос спрос на сою (+68%) и лен (+90%). Экспорт кормовой продукции достиг 99 тысяч тонн. Мука и крупа составили 152 тысячи тонн, а главными покупателями стали Китай, Казахстан и Монголия. Поставки зернобобовых удвоились до 96 тысяч тонн, причём впервые начались поставки в Афганистан. Ключевыми позициями стали горох и чечевица.

Рост экспорта обеспечен не только увеличением объёмов, но и расширением географии сбыта: так, были укреплены связи с Китаем, Ираном, Турцией и другими странами.