В Горно-Алтайске мужчина угрожал убийством новому сожителю бывшей девушки

Ранее мужчина был судим и стал фигурантом нового уголовного дела Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горно-Алтайске ранее судимый 41-летний мужчина подозревается в угрозе убийством. Как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, он не совладал с эмоциями, когда увидел, что у его бывшей девушки появился новый сожитель.

По данным МВД, мужчина решил навестить свою бывшую девушку, но оказалось, что в доме она была не одна. Разозлившись, мужчина сначала начал конфликтовать с соперником, а затем оттолкнул девушку и набросился на 46-летнего потерпевшего с кулаками. Он несколько раз пнул оппонента в лицо и грудь и грозился его убить.

«Девушка попыталась успокоить разъяренного горожанина, однако в это время потерпевший успел выбежать на улицу и обратиться за помощью», - отметили в полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.