Штормовое предупреждение из-за грозы и ливней действует на Алтае

В Барнауле дождь в прогнозе ожидается лишь 24 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае сутки 24 июля и ночью 25 июля действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков ЦГМС, в крае ожидаются сильные дожди и грозы, а также крупный град и шквалистый ветер до 17-22 метров в секунду, местами порывы 25 метров в секунду и более.

Днем 24 июля на территории региона установится температура +23…+28 градусов, на большей части территории края будет дождливо. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, а в грозу - шквалы до 22-25 метров в секунду.

Ночью 25 июля установится температура от +12 до +17 градусов. Дожди и грозы сохранятся.

В Барнауле дождь в прогнозе ожидается лишь 24 июля. Синоптики обещают, что уже днем 25 июля будет преимущественно без осадков.