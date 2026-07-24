Несколько участков улиц подтопило после дождя в Барнауле

В городе очищают ливневки Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле 24 июля из-за дождя на нескольких участках улиц зафиксировали скопление воды. Как сообщили в администрации города, специалисты МБУ «Автодорстрой» очищают ливнеприемные решетки от веток, травы и другого мусора.

На данный момент наблюдается подтопление на улицах Партизанская, Шевченко, Чайковского в поселке Южном, Молодежная, Ядринцева, проспекте Строителей и др. В ведомстве сформировали шесть дежурных бригад.

На проспекте Строителей в районе остановки «КДМ» изменили движение трамвайных маршрутов №1,4,7, а также троллейбуса №6. Новые схемы следующие:

- Трамвай №1: Докучаево - Попова - Космонавтов - Калинина - Северо-Западная - Советской Армии - Челюскинцев - Анатолия - площадь Свободы;

- Трамвай №4: станция Депо №1 - площадь Свободы - станция Депо №1.

- Трамвай №7: Депо №3 - Малахова - Власихинская - Попова - Антона Петрова - Советской Армии - Челюскинцев - Анатолия - Красноармейский - Змеиногорский тракт – Кордон;

- Троллейбус №6: Солнечная Поляна - Юрина - Матросова – проспект Ленина - Дом Быта.