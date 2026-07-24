Ураганный ветер сорвал крыши со 152 зданий на Алтае

Ветер повалил деревья Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Алтайском крае продолжают устранять последствия урагана, который обрушился вечером 21 июля. Больше всего разрушений от ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду, зарегистрировали в Краснощековском районе.

По данным МЧС, рабочие группы выявили повреждение 152 крыш на разных зданиях в селах Краснощеково и Маралихе. Там продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты продолжают держать ситуацию на контроле. Спасатели освобождают территории от деревьев, которые были повалены ураганным ветром.