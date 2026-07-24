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НовостиПроисшествия24 июля 2026 2:00

Ураганный ветер сорвал крыши со 152 зданий на Алтае

Порывы ветра достигали более 40 метров в секунду
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Ветер повалил деревья

Ветер повалил деревья

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Алтайском крае продолжают устранять последствия урагана, который обрушился вечером 21 июля. Больше всего разрушений от ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду, зарегистрировали в Краснощековском районе.

По данным МЧС, рабочие группы выявили повреждение 152 крыш на разных зданиях в селах Краснощеково и Маралихе. Там продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты продолжают держать ситуацию на контроле. Спасатели освобождают территории от деревьев, которые были повалены ураганным ветром.