Пять тонн угля сгорело в пожаре из-за самовозгорания в Рубцовске

МЧС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае 23 июля зарегистрировали четыре пожара. В одном из них сгорело пять тонн угля.

В Рубцовске на улице Железнодорожной загорелась надворная постройка. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, из углярки шел дым. Площадь пожара составила около семи квадратных метров, огонь уничтожил пять тонн угля.

«Предварительная причина пожара - самовозгорание веществ или материалов», - отметили в МЧС.

В министерстве напомнили, что топливо нужно хранить в особых условиях – важно защитить уголь от солнечных лучей и предотвратить попадание органических примесей, а также обеспечить хорошую вентиляцию и дренаж.