Ребенок был на руках у матери: двухмесячная девочка погибла в ДТП с выездом на встречку

Авария произошла днем 23 июля Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В Республике Алтай очередной выезд на встречную полосу закончился трагедией. Как сообщили в ГУ МВД по региону, 23 июля в аварии погиб двухмесячный ребенок.

Предварительно установлено, что 23 июля около 14:00 возле села Шебалино 34-летний житель Свердловской области за рулем Honda Orthia выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Carina под управлением 26-летнего жителя села Шебалино.

В Шебалинскую районную больницу с травмами разной степени тяжести была доставлена двухмесячная девочка – спасти ее не удалось. Известно, что мать держала малышку на руках на пассажирском сидении в автомобиле Toyota. 28-летней женщине и еще двоим детям из автомобиля также потребовалась медицинская помощь.

В автомобиле предполагаемого виновника аварии пострадали сам водитель и 32-летняя пассажирка – тоже жительница Свердловской области.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства аварии уточняются.