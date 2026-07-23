На мосту через Лосиху под Барнаулом изменится схема движения

Ремонт закончат к сентябрю. Фото: Минтранс Алтайского края

На Правобережном тракте под Барнаулом завершают ремонт первой половины моста через реку Лосиха. Как сообщили в региональном Минтрансе, в связи с этим изменится схема движения транспорта.

Вечером 23 июля движение будет открыто по четырем полосам для установки барьерных ограждения и нанесения временной разметки. Ремонт моста проводят поэтапно, чтобы не допустить полного ограничения движения и сохранения проезда в обоих направлениях.

В субботу, 25 июля, транспорт перенаправят на противоположную сторону. Заужение проезжей части организуют со стороны выезда из краевой столицы.

На втором этапе подрядчик проведет фрезерование старого асфальта, демонтирует тротуарные блоки, проведет разбор гидроизоляции, переходных плит, укрепит конусы и откосы насыпи, а затем начнет обустраивать пролетное строение, монтировать швы, укладывать новое покрытие и так далее. Полностью движение запустят до конца сентября этого года.