В Рубцовске сотрудница пункта выдачи украла 43 товара для перепродажи

В отношении сотрудницы возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске задержали сотрудницу пункта выдачи заказов, которая украла 43 товара. Недостача была выявлена при инвентаризации, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Из пункта на протяжении трех месяцев исчезали товары. Оказалось, что там не досчитались 43 позиций на 85 тысяч рублей. Сотрудники полиции провели обход и собрали показания свидетелей, а также посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что к кражам причастна 24-летняя сотрудница.

Девушка придумала схему: когда покупатели отказывались от товара, она не возвращала вещи, а ждала момент, когда действия не попадут на камеру, и убирала товар в свою сумку. Похищенные вещи она перепродавала в интернете или своим знакомым.

В отношении сотрудницы возбудили уголовное дело.