Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июля 2026 11:22

В Рубцовске сотрудница пункта выдачи украла 43 товара для перепродажи

Она надеялась продать их подешевле
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
В отношении сотрудницы возбудили уголовное дело

В отношении сотрудницы возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске задержали сотрудницу пункта выдачи заказов, которая украла 43 товара. Недостача была выявлена при инвентаризации, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Из пункта на протяжении трех месяцев исчезали товары. Оказалось, что там не досчитались 43 позиций на 85 тысяч рублей. Сотрудники полиции провели обход и собрали показания свидетелей, а также посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что к кражам причастна 24-летняя сотрудница.

Девушка придумала схему: когда покупатели отказывались от товара, она не возвращала вещи, а ждала момент, когда действия не попадут на камеру, и убирала товар в свою сумку. Похищенные вещи она перепродавала в интернете или своим знакомым.

В отношении сотрудницы возбудили уголовное дело.