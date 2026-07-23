На Алтае два участка Корбалихинского рудника закрыли из-за нарушений

Доступ закрыт. Фото: ГУФССП по Алтайскому краю

В Змеиногорском районе судебные приставы на основании решения суда временно приостановили деятельность двух участков Корбалихинского рудника. Там были выявлены нарушения правил промышленной безопасности.

Как сообщили в ГУФССП по Алтайскому краю, нарушения были выявлены во время проверки Ростехнадзора. Временные ограничения коснулись ведения очистных работ в подземных горных выработках на отметках 476 и 440 метров. Доступ в шахты для специалистов закрыт, а на месте установлены ограждения и информационные ленты.

«Должник предупрежден об административной ответственности за неисполнение решения суда», - отметили в управлении.