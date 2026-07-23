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НовостиПроисшествия23 июля 2026 9:38

Иностранца осудили за попытку сжечь храм в Барнауле

Мужчина действовал в интересах террористической организации
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Суд признал мужчину виновным

Суд признал мужчину виновным

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле вынесли приговор иностранцу за покушение на совершение теракта в Барнауле. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю, мужчина пытался совершить поджог храма.

Иностранец 1984 года рождения действовал в интересах международной террористической организации. С помощью специальной смеси он пытался поджечь один из храмов города, но был задержан сотрудниками ФСБ.

2-м Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые четыре года он проведет в тюрьме.