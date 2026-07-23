Драматические разборки произошли в семье зебр в барнаульском зоопарке

Вася и Зузу Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» запечатлели драму между зебрами. Как рассказали в канале зоопарка, такие разборки считаются привычным делом в дикой природе.

На кадрах видно, как самец Василий проявляет интерес, но самка Зузу ставит границы. Спустя время ситуация становится менее напряженной – Вася отошел, а вот Зузу, наконец, повернулась к нему навстречу. У многих социальных животных такое поведение является нормой.

Вася и Зузу Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

«В дикой природе такие мини-конфликты и последующие примирения — обычное дело. Они помогают поддерживать стабильную структуру табуна и выстраивать отношения внутри группы», - отметили в зоопарке.

Вася и Зузу Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

Киперы наблюдают за подобными сценами в зоопарке. Если стычка непродолжительная, то все хорошо, а вот если конфликт затягивается, то это может говорить о стрессе животного или недостатке свободного пространства.