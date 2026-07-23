В Краснощековском районе продолжают устранять последствия урагана

Порывы ветра достигали больше 40 метров в секунду Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Краснощековском районе Алтайского края продолжают устранять последствия урагана. Порывы ветра достигали больше 40 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Специалисты выявили повреждения 152 кровель на различных объектах в Краснощеково и Маралихе. В селах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Аэромобильная группировка МЧС и спасатели управления по делам ГОЧС Алтайского края задействованы в работе по устранению последствий непогоды. Спасатели убирают поваленные деревья, освобождают дороги, дворы и крыши. Особое внимание уделяется пожилым гражданам, многодетным семья и так далее. Деревья и ветки распиливают и вывозят.

«Для координации действий на базе ГУ МЧС России по Алтайскому краю развернут постоянно действующий оперативный штаб. Обстановка на постоянном контроле Правительства региона», - отметили в министерстве.