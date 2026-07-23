Правительство Алтая держит на контроле строительство объектов

Строительство идет по графику. Фото: канал Александра Прокопьева в Max

Республика Алтай в 2026 году участвует в десяти национальных и 39 федеральных проектах, общее финансирование которых составляет больше 9,4 млрд рублей. Как рассказал председатель регионального правительства Александр Прокопьев в своем канале в Max, в регионе строят школы, детсады, спортивные стадионы и дома культуры, а также благоустраивают общественные пространства и модернизируют медучреждения.

«У каждого объекта есть четко установленные сроки сдачи. Временные ограничения топлива не должны становиться причиной для снижения темпов, а тем более — для переноса сроков. Все объекты, предусмотренные национальными проектами, должны быть введены в эксплуатацию в установленные сроки», - заявил Александр Прокопьев.

Для бесперебойной работы и сохранения темпов строительства подрядчики взаимодействуют с поставщиками топлива. Так, на площадке строительства детсада в селе Каракокша создан необходимый запас. Все объекты находятся под контролем, а мониторинг ведется в ежедневном режиме.