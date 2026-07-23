«Ростелеком» сделал умным жилой комплекс «Современник» в Барнауле

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» завершил внедрение цифровой экосистемы «Ключ» в жилом комплексе «Современник» в Барнауле. Проект, реализованный по заказу группы компаний «Алгоритм», направлен на повышение уровня комфорта и безопасности.

Фото: ПАО "Ростелеком"

ЖК «Современник», расположенный в центре города по адресу: ул. Чернышевского, 189, состоит из четырех высотных корпусов с подземным паркингом и большой придомовой территорией. Специалисты компании установили 17 умных домофонов на подъездах и калитках, внедрили систему контроля удаленного доступа (СКУД) на 32 дополнительных дверях, разместили 82 видеокамеры в лифтах, на первых этажах и по периметру территории, а также оснастили 10 ворот сервисом «Умные шлагбаумы».

Цифровая экосистема «Ростелеком Ключ» - это комплекс ИТ-решений для автоматизации жизненного пространства. Домофоны позволяют жильцам видеть гостей, дистанционно открывать двери и создавать одноразовые коды для входа. Видеонаблюдение обеспечивает безопасность территории и сохранность имущества. Шлагбаумы автоматически распознают спецтранспорт и машины жильцов, блокируя посторонние автомобили. Управление всеми системами осуществляется через мобильное приложение или личный кабинет.

Фото: ПАО "Ростелеком"

Сергей Миклин, руководитель группы по развитию территорий массового сегмента Алтайского филиала «Ростелекома»: «В ЖК “Современник” установлены наиболее востребованные сервисы для многоквартирных домов. Мы продолжаем развивать наши решения и сегодня в числе новых опций предлагаем алтайским застройщикам и управляющим компаниям автоматизацию показаний счетчиков, распознавание лиц для домофонии, систему идентификации спецтранспорта, а также платформу для онлайн-общения жильцов с управляющими компаниями».

Фото: ПАО "Ростелеком"

Андрей Суртаев, руководитель ГК «Алгоритм»: «Мы активно внедряем передовые технологии и инновационные решения в наши проекты. Для жителей крупных жилых комплексов особенно важны высокая степень защиты и максимально удобное управление своим пространством. Помимо ЖК «Современник», система “Ключ” от "Ростелекома” также интегрирована в наши ЖК “Спектр” и “Прайм”».

Цифровая экосистема «Ростелеком Ключ» входит в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Заявку на подключение услуг можно оставить на сайте компании или по номерам 8 800 100 08 00 (для физических лиц), 8 800 301 05 50 (для УК и ТСЖ). После установки услуг компания обеспечивает круглосуточную информационную, сервисную и техническую поддержку.

Рекламодатель: ПАО "Ростелеком", ИНН 7707049388

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