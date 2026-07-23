В Барнауле разыскивают водителя, который сбил велосипедиста и уехал

ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 23 июля в 06:50 произошло ДТП с участием неустановленного водителя. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, автомобилист сбил человека на велосипеде и уехал.

Авария случилась на улице Солнечная поляна в районе дома №26. В каком состоянии находится потерпевший, не сообщается.

Сотрудники ГИБДД проводят розыскные мероприятия, чтобы установить личность водителя. Тех, кто владеет информацией об аварии, просят передать данные по следующим номерам:

- 8(3852)393-605;

- 8(3852)393-548.