Мария Львова-Белова оценила строительство супершколы в Барнауле

Строительство ведется в рамках госпрограммы Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова в рамках рабочего визита в Барнауле посетила строительную площадку школы в квартале 2033 на улице Попова. Будущая супершкола будет рассчитана на 1100 учащихся в одну смену.

Строительство ведется в рамках госпрограммы «Развитие образования» федерального проекта «Всё лучшее - детям» национального проекта «Молодёжь и дети». Здание будет состоять из четырех этажей, а общая площадь превысит 18 тысяч квадратных метров. Для каждой ступени образования будут свои пространственные зоны, который объединит центральный коридор. Начальная школа будет с отдельным входом.

Также в школе появится бассейн с тремя дорожками, два спортзала, зал для хореографии и занятий лечебной физкультурой, пищеблок на 550 мест и актовый зал.

На данный момент готовность объекта составляет 62%, а сдача запланирована за декабрь 2027 года.

«Образовательные учреждения должны быть в шаговой доступности, чтобы родителям было удобно водить туда детей. Ещё одна значимая задача — переход на обучение в одну смену, этот вопрос по-прежнему остаётся актуальным», - отметила Мария Львова-Белова.