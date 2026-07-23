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НовостиОбщество23 июля 2026 4:19

Молодёжь оценила новый терминал аэропорта Барнаула

Представители молодежных объединений прошли весь пассажирский маршрут
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Новый терминал. Фото: КДМ

Новый терминал. Фото: КДМ

В преддверии официального открытия нового терминала международного аэропорта Барнаула представители молодёжных объединений региона первыми прошли весь пассажирский маршрут от регистрации до получения багажа. Об этом сообщили в пресс-службе Краевого дворца молодежи.

Целью мероприятия стала оценка удобства навигации и сервисов с точки зрения будущих пассажиров. Молодые люди смогли дать обратную связь по комфорту пространства и предложить свои идеи для улучшения инфраструктуры.

Ребята отметили современный дизайн, просторность и продуманное устройство терминала. Все замечания и предложения были внимательно выслушаны - мнение молодёжи стало важной частью подготовки к запуску объекта.