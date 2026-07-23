В скором пригородном поезде на Алтае появилась коллекция произведений Шукшина

Василий Шукшин Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В скором пригородном поезде «Калина красная» в Алтайском крае появилась уникальная коллекция произведений Василия Шукшина. Как сообщили в региональном Минтрансе, в поезде, который следует по маршруту Барнаул-Бийск выставлено редчайшее восьмитомное собрание сочинений.

Каждый пассажир может взять книгу и прочесть ее в пути. А для тех, кто планирует посетить Шукшинские чтения, поезд станет самым удобным транспортом, чтобы добраться до места проведения фестиваля. Из Бийска для гостей организуют трансфер в село Сростки.

«Теперь дорога к родине Василия Макаровича станет еще более символичной, а путешествие — наполненным особой атмосферой, - подчеркнули в министерстве.