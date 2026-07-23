Инновационные площадки на базе детских учреждений создают на Алтае

Накануне было подписано соглашение о сотрудничестве с Марией Львовой-Беловой. Фото: канал Виктора Томенко в Max

В Алтайском крае стартовал масштабный проект по поддержке семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Регион вошёл в число 10 пилотных субъектов России, где на базе детских учреждений будут созданы инновационные площадки. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем канале в Max.

Накануне было подписано соглашение о сотрудничестве с Марией Львовой-Беловой, председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».

Одним из первых проектов станет создание площадки для поддержки семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, на базе дома ребёнка в Бийске. Также планируется открытие кризисного центра и дневного пребывания для детей с инвалидностью.

Как отметил губернатор региона, сотрудничество с Фондом защиты детей позволит усилить работу во всех направлениях заботы о подрастающем поколении. За последние годы региону удалось снизить количество детей в детдомах более чем на 16%. Количество отказов от новорожденных также сократилось.