Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2026 2:55

Почти 50 кг говяжьего рубца не пропустили в Алтайский край

Продукцию везли в Казахстан
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Продукцию вез гражданин КНР. Фото: управление Россельхознадзора по АК и РА

Продукцию вез гражданин КНР. Фото: управление Россельхознадзора по АК и РА

В Алтайском крае не пропустили около 50 кг говяжьего рубца, который везли в Казахстан. Как сообщили в управлении Россельхознадзора, сотрудники выявили нарушения.

Ведомство совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в МАПП «Веселоярск» нашли нарушение ветеринарного законодательства. Продукцию весом 47 кг без сопроводительных документов пытался провезти гражданин КНР. Именно эта документация подтверждает происхождение и соответствие товара.

В итоге на груз оформлен возврат.