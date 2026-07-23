Почти 50 кг говяжьего рубца не пропустили в Алтайский край

Продукцию вез гражданин КНР. Фото: управление Россельхознадзора по АК и РА

В Алтайском крае не пропустили около 50 кг говяжьего рубца, который везли в Казахстан. Как сообщили в управлении Россельхознадзора, сотрудники выявили нарушения.

Ведомство совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в МАПП «Веселоярск» нашли нарушение ветеринарного законодательства. Продукцию весом 47 кг без сопроводительных документов пытался провезти гражданин КНР. Именно эта документация подтверждает происхождение и соответствие товара.

В итоге на груз оформлен возврат.