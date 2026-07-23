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НовостиПроисшествия23 июля 2026 2:24

Гараж с автомобилем и вещами загорелся в Рубцовске

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
МЧС

МЧС

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае за минувшие сутки, 22 июля, потушили 16 пожаров. Одно из серьезных возгораний потушили в Рубцовске.

В вечернее время в Рубцовске на улице Пролетарской загорелся гараж. Когда пожарные прибыли на место, из постройки шел дым. В гараже находились автомобиль и личные вещи, которые пострадали от огня. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В тушении участвовали 10 человек и три автоцистерны.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.