Режим ЧС действует в Краснощековском районе после урагана

Краевые министерства и ведомства подключились к ликвидации последствий урагана. Фото: канал Виктора Томенко в Max

В Алтайском крае обсудили обстановку в районах, которые пострадали во время урагана. Как сообщил в своем канале в Max губернатор Виктор Томенко, работа идет в усиленном режиме.

В рамках оперативного совещания, прошедшего 23 июля, главе региона доложили о том, что к вечеру электроснабжение было восстановлено в 63 из 85 обесточенных населенных пунктов. Тем, у кого свет не вернули, организовали временную схем у подачи электричества.

В Краснощековском районе продолжает действовать режим ЧС. МЧС держит ситуацию на контроле.

«Всем главам поставлены задачи оперативно, насколько это возможно, восстанавливать всю инфраструктуру. Краевые министерства и ведомства на связи и также подключились к ликвидации последствий урагана», - отметил глава региона.