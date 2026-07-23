Власти Алтая продолжают контролировать ситуацию с топливом

Объемы отпуска топлива региона держатся на высоком уровне Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае власти продолжать держать на контроле ситуацию с топливом. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ведется работа по увеличению поставок топлива.

Правительство и глава региона взаимодействуют с нефтяными компаниями. Объемы отпуска топлива региона держатся на высоком уровне, однако условия и сроки поставок топлива меняется, вследствие чего все еще остаются очереди на АЗС.

Как отметил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, во внеочередном порядке в крае заправляют транспорт оперативных и социальных служб, предприятий общественного транспорта.

«В рамках проводимой работы, направленной на увеличение поставок топлива в Алтайский край, особое внимание уделяется сельскохозяйственным товаропроизводителям в преддверии уборочной кампании. В этих целях организована совместная проработка вопроса с Минсельхозом России», - отметили в правительстве.

Министерство промышленности и энергетики региона обратилось к жителям и попросило с пониманием отнестись к ситуации, а также проявлять уважение друг к другу.