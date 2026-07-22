ВТБ: каждый третий заемщик с просрочкой выбирает финансовое урегулирование вместо банкротства

Заемщики все чаще сохраняют финансовую устойчивость, выбирая программы урегулирования. По данным ВТБ, 30% клиентов, которые в разговоре с оператором банка озвучивают запрос на банкротство, в итоге пользуются реструктуризацией или другими мерами поддержки.

«Основная причина, по которой клиенты решаются подать заявление на банкротство – ожидание, что процедура позволит решить финансовые проблемы одномоментно, однако многие не учитывают долгосрочные последствия. В ряде случаев более эффективными оказываются программы реструктуризации задолженности, кредитные каникулы и другие меры поддержки, позволяющие сохранить финансовую устойчивость», – комментирует руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.

Чаще всего программами помощи банка пользуются владельцы автокредитов и кредитных карт, самый популярный продукт финансового урегулирования – реструктуризация. Средний размер задолженности у таких клиентов составляет 650 тыс. рублей.

Среди ключевых преимуществ финансового урегулирования – сохранение кредитной истории, доступ к банковским сервисам и более быстрое восстановление платежеспособности. При этом процедура банкротства связана с рядом существенных ограничений, включая ухудшение кредитной истории на срок до 5 лет, ограничения на распоряжение имуществом и доходами, а также карьерные ограничения.

Специалисты банка используют технологии искусственного интеллекта для раннего выявления финансовых трудностей. Модели анализируют поведение клиентов и позволяют выявлять признаки предбанкротного состояния до возникновения серьезной просрочки. Это дает возможность заранее предложить меры поддержки и предотвратить переход к процедуре банкротства. Такой подход ежегодно помогает избежать банкротства около 4 тыс. клиентов.