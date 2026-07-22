В прокуратуре объяснили, почему самолет Сургут - Барнаул вернулся в аэропорт вылета

Прокуратура проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в среду, 22 июля, самолет рейса Сургут - Барнаул был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Об этом пишет Уральская транспортная прокуратура.

Самолет полетел обратно из-за некорректной работы одной из систем. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

Прокуратура проводит проверку и оценит соблюдение требований к техническому обслуживанию авиационной техники, а также действия экипажа при возникновении нештатной ситуации.