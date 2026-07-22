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НовостиПроисшествия22 июля 2026 8:56

В Алтайском крае ликвидируют последствия урагана

Наиболее сложная ситуация — в Краснощёковском и Чарышском районах, где порывы ветра достигали 40 метров в секунду
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Устранение последствий непогоды в селе Краснощеково

Устранение последствий непогоды в селе Краснощеково

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Алтайском крае продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Подробности рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Наиболее сложная ситуация — в Краснощёковском и Чарышском районах, где порывы ветра достигали 40 метров в секунду. На месте работают спасатели. Их задачи — адресная помощь населению, разбор повреждённых конструкций, уборка упавших деревьев, помощь маломобильным гражданам.

По данным администрации Краснощёковского района, повреждены кровли около 70 жилых домов. Подготовлены пункты временного размещения. Работы ведут 31 бригада специалистов, ситуация на постоянном контроле правительства края.

Также идет восстановление электроснабжения. Напомним, что без света остались 44 населенных пункта. Больше, чем в половине из них подачу электричества уже восстановили.