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НовостиПроисшествия22 июля 2026 11:18

Рубцовчанин перевёл 100 тыс. рублей за интим-услуги, которые так и не получил

Злоумышленники требовали предоплату, залог и доплату из-за ошибок перевода
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске в полицию обратился местный житель 2002 года рождения с заявлением о хищении денег. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Молодой человек нашёл в интернете объявление об оказании интим-услуг и позвонил по указанному номеру. Сначала его попросили внести предоплату, затем — залог, после — увеличить сумму залога. Потом потребовали доплату из-за неверной суммы перевода. В итоге лже-оператор сообщила о проблемах с оплатой и запросила очередной платёж. После перевода 100 тысяч рублей номер телефона стал недоступен.

Мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, причинившее значительный ущерб гражданину»).