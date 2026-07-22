Рубцовчанин перевёл 100 тыс. рублей за интим-услуги, которые так и не получил

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске в полицию обратился местный житель 2002 года рождения с заявлением о хищении денег. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Молодой человек нашёл в интернете объявление об оказании интим-услуг и позвонил по указанному номеру. Сначала его попросили внести предоплату, затем — залог, после — увеличить сумму залога. Потом потребовали доплату из-за неверной суммы перевода. В итоге лже-оператор сообщила о проблемах с оплатой и запросила очередной платёж. После перевода 100 тысяч рублей номер телефона стал недоступен.

Мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, причинившее значительный ущерб гражданину»).