В Волчихе отремонтировали участок улицы Ленина за 6,9 млн рублей

Стоимость контракта составила 6,9 млн рублей Фото: Минтранс Алтайского края.

В селе Волчиха завершился ремонт участка улицы Ленина протяжённостью 390 метров. Как отметили в министерстве транспорта Алтайского края, это одна из главных транспортных артерий населённого пункта.

Работы выполнили специалисты Юго-Западного ДСУ в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Стоимость контракта составила 6,9 млн рублей. Подрядчик отфрезеровал старое покрытие, спланировал земляное полотно, уложил новый асфальтобетон и укрепил обочины. Также дорожники устранили перепады высот на пересечениях с второстепенными улицами.

Обновлённая дорога очень значима для местных жителей — она ведёт к детскому саду, школе, администрации и магазинам. Всего в 2026 году на ремонт муниципальных дорог из краевого бюджета направлено порядка 3,4 млрд рублей. Работы продолжаются в разных районах региона.