В Алтайском крае за лето уже 15 человек поступили в больницу с укусами гадюк

При укусе змеи необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае с начала лета в центр острых отравлений поступили 15 пациентов с укусами гадюк. Один из последних случаев произошёл в Тальменском районе, где на даче пострадал житель Новосибирской области Николай, сообщили в пресс-службе БСМП №2.

Мужчина вышел из дома, чтобы перегнать машину и покосить траву, но не стал надевать высокие сапоги, хотя знал, что на участке водятся змеи и незадолго до этого видел их. Всего два шага до автомобиля — и гадюка укусила его за ногу. Скорая помощь доставила пациента в Тальменскую ЦРБ, где ему сразу ввели противоядие. Затем его перевели в центр острых отравлений БСМП №2 в Барнауле для коррекции последствий интоксикации. Сейчас мужчина выписан с улучшением.

Николай благодарит медиков - бригаду скорой, врачей ЦРБ и токсикологов, которые контролировали каждый этап лечения. Траву на даче он так и не докосил, но сам шутит, что это меньшее из зол. Специалисты напоминают, что при укусе змеи необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, а на природе носить закрытую обувь и быть внимательными.