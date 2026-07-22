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НовостиОбщество22 июля 2026 7:08

Барнаулец заплатил 97 тысяч рублей штрафов ГИБДД после угрозы лишения прав

Должник погасил задолженность, когда приставы обратились в суд с заявлением об ограничении прав на вождение
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Мужчина полностью погасил задолженность

Мужчина полностью погасил задолженность

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Барнаула заплатил 97 тысяч рублей штрафов, когда приставы пригрозили лишить его водительских прав. На мужчину было заведено 35 производств за нарушения ПДД. Об этом рассказали в ГУФССП по Алтайскому краю.

Судебный пристав направил в суд заявление об ограничении должника в праве управления автомобилем. После этого мужчина полностью погасил задолженность.

В управлении напоминают, что проверить наличие штрафов можно в «Банке данных исполнительных производств» на сайте ФССП или через портал «Госуслуг».