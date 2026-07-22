Барнаулец заплатил 97 тысяч рублей штрафов ГИБДД после угрозы лишения прав

Мужчина полностью погасил задолженность Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Барнаула заплатил 97 тысяч рублей штрафов, когда приставы пригрозили лишить его водительских прав. На мужчину было заведено 35 производств за нарушения ПДД. Об этом рассказали в ГУФССП по Алтайскому краю.

Судебный пристав направил в суд заявление об ограничении должника в праве управления автомобилем. После этого мужчина полностью погасил задолженность.

В управлении напоминают, что проверить наличие штрафов можно в «Банке данных исполнительных производств» на сайте ФССП или через портал «Госуслуг».