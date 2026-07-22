В Алтайском крае в 2026 году установят 15 новых умных светофоров

С 2021 года в крае модернизировали 65 таких объектов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в 2026 году появится 15 новых умных светофоров в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. Об этом на пресс-конференции 21 июля сообщил заместитель министра транспорта региона, начальник управления дорожного хозяйства Виктор Букатов.

По словам эксперта, система в режиме реального времени собирает данные о транспортных потоках и автоматически настраивает работу светофоров, что повышает пропускную способность и безопасность дорог. С 2021 года в крае модернизировали 65 таких объектов. Также внедряется так называемая бесконфликтная фаза — пешеходам разрешающий сигнал включается на десять секунд раньше, чем автомобилям. Технология уже работает на некоторых перекрёстках и в дальнейшем будет применяться шире.

Спикер отметил, что повышение безопасности в регионе строится на комплексе мер: ремонт дорог, модернизация светофоров и совершенствование инфраструктуры. В этом году по нацпроекту планируют привести в норматив почти 300 км дорог регионального и местного значения, а за счёт средств дорожного фонда — отремонтировать не менее 560 км региональных трасс. Кроме того, в регионе продолжают устанавливать освещение, новые тротуары, барьерные ограждения, наносят разметку, обустраивают искусственные неровности и шумовые полосы.