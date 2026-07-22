В Рубцовске детей из лагеря «Салют» эвакуировали из-за урагана

В лагере устраняют последствия непогоды. Фото из канала "Макс" Игоря Башмакова

В Рубцовске во второй половине дня 21 июля в детском оздоровительном лагере «Салют» произошло резкое ухудшение погоды из-за сильного ураганного ветра. Глава города Игорь Башмаков сообщил, что детей эвакуировали

В результате оперативных действий администраций города и Рубцовского района, руководства лагеря и управления образования всех детей и сотрудников организованно перевели в детский лагерь «Золотая рыбка».

На территории «Салюта» повалено 10 крупных деревьев, повреждены крыши домика №2 и здания общежития обслуживающего персонала. На месте работают аварийно-восстановительные бригады, ведётся расчистка территории и устранение повреждений. Ситуация находится на личном контроле главы города. Детей планируют вернуть к отдыху в «Салют» после ликвидации последствий урагана.