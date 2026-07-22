В Барнауле из-за ливней изменили движение трамваев и автобусов

22 июля прошел мощный ливень Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле из-за воды на дорогах после ливня временно изменены схемы движения общественного транспорта. Перекрыт участок на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, сообщили в городской администрации.

Трамваи №2, 7 и 10 следуют по изменённым маршрутам. №2 идёт через Пивзавод — Попова — Власихинскую — Малахова — Антона Петрова — Попова — Космонавтов — Поток, обратно аналогично. №7 следует от Депо №3 по Малахова, Антона Петрова, Северо-Западной, Ленина, Строителей, Красноармейскому, Змеиногорскому до Кордона и обратно. №10 курсирует от Докучаево через Попова, Антона Петрова, Малахову, Депо №3, Космонавтов, Поток, Малахову, Власихинскую до Пивзавода.

Автобусы №10, 53 и 60 направляются с улицы Энтузиастов на улицу 65 лет Победы, затем на Павловский тракт, далее по маршруту.

Троллейбус №1 из-за подтопления на проспекте Космонавтов у остановки «Гипермаркет» изменил движение в сторону остановки «Стадион». Он следует от площади Баварина по проспекту Ленина, Матросова, Юрина, Малаховой, Сухэ-Батора до Стадиона, обратно по обычному маршруту.