В Барнауле затопило часть улицы Попова из-за ливня

На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

22 июля в Барнауле из-за большого скопления воды на проезжей части улицы Попова закрыли движение для всех видов транспорта на участке от улицы 280-летия Барнаула до Павловского тракта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Дежурные бригады МБУ «Автодорстрой» выехали на места проблемных участков ливневой канализации для предотвращения засоров. Выезды осуществляются на улицы Малахова, Попова, Взлётная, 65 лет Победы, Сергея Семёнова, Космонавтов, Антона Петрова, Веры Кащеевой, Кавалерийская, Строителей, Молодёжная, Ядринцева, Профинтерна, Северо-Западная и другие участки дорог.

Дежурные бригады уже сформированы на 22 и 23 июля на случай подтоплений.