Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий урагана на Алтае

Последствия непогоды Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поставил на контроль вопросы устранения последствий непогоды в Краснощёковском районе. Об этом сообщила помощник прокурора Мария Антошкина.

По данным мониторинга соцсетей, жители региона сообщают о падении деревьев, обрывах линий электропередач и других происшествиях из-за сильных порывов ветра.

Территориальному прокурору поручено проконтролировать защиту прав местных жителей, в том числе на получение мер поддержки при наличии оснований. Прокуратура напоминает, что граждане могут обратиться за защитой своих прав в органы прокуратуры по месту жительства или через интернет-приемную.

Звонки принимаются в рабочее время по телефону 8 (3852) 222-017, круглосуточно — 8 903 947 61 57 (дежурный прокурор).