Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2026 2:27

Барнаульский врач-невролог Марина Новикова награждена медалью Луки Крымского

Указ о награждении подписал президент Владимир Путин
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Марина Новикова участвовала в разработке стандартов медицинских процедур для врачей и медсестёр

Марина Новикова участвовала в разработке стандартов медицинских процедур для врачей и медсестёр

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-невролог барнаульской детской городской клинической больницы №7 Марина Новикова стала обладательницей медали Луки Крымского. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин 20 июля, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Марина Новикова участвовала в разработке стандартов медицинских процедур для врачей и медсестёр, а также 12 алгоритмов лечения детей по профилю «неврология». Она трудится в отделении паллиативной помощи, ежегодно лечение у неё проходят свыше 120 детей.

Кроме того, врач консультирует ребят с поражениями центральной нервной системы в других отделениях стационара — до 170 пациентов в год.