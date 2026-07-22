Барнаульский врач-невролог Марина Новикова награждена медалью Луки Крымского

Марина Новикова участвовала в разработке стандартов медицинских процедур для врачей и медсестёр Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-невролог барнаульской детской городской клинической больницы №7 Марина Новикова стала обладательницей медали Луки Крымского. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин 20 июля, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Марина Новикова участвовала в разработке стандартов медицинских процедур для врачей и медсестёр, а также 12 алгоритмов лечения детей по профилю «неврология». Она трудится в отделении паллиативной помощи, ежегодно лечение у неё проходят свыше 120 детей.

Кроме того, врач консультирует ребят с поражениями центральной нервной системы в других отделениях стационара — до 170 пациентов в год.