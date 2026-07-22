В Барнауле ищут перевозчиков для трёх автобусных маршрутов

Общая начальная цена аукционов превышает 6 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Барнаула объявили аукционы на обслуживание трёх городских автобусных маршрутов. Заказчиком выступает комитет по дорожному хозяйству и транспорту города. Лоты размещены в реестре госзакупок, сообщает «Толк».

Речь идёт о маршрутах №6 («Барнаульский зоопарк» — «Элеватор»), №78 («ЛеманаПро» — «Оптово-розничный рынок») и №18 («ТРЦ "Волна"» — «Мебельная фабрика»). Общая начальная цена аукционов превышает 6 млн рублей. Финансирование предусмотрено из городского бюджета в рамках программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула».

Контракты будут действовать до 24 декабря 2027 года. Заявки от потенциальных перевозчиков принимаются до 29 июля, итоги подведут 31 июля.