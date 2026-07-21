В Республике Алтай обсуждают создание «зелёного коридора» на АЗС для аграриев

Предлагается для аграриев отвести определенные часы на АЗС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании правительства Республики Алтай одной из главных тем стала ситуация с топливом в регионе. Глава региона Андрей Турчак отметил, что в приоритете во время кормозаготовительной кампании.

По данным аналитики, 57% топлива в сутки потребляют жители республики, 43% — иногородние, в том числе 16,5% из Алтайского края и 10% из Новосибирской области. Для сельхозпроизводителей рассматривается возможность организации «зелёного коридора» на АЗС, как для аварийных и оперативных служб. Время заправки предлагают установить с 3 до 5 утра или с 5 до 7 утра.

«Двухмесячную страду нельзя пропустить. Обсудим вариант создания "зелёного коридора" для сельхозтоваропроизводителей с 3 по 5 утра или с 5 до 7 утра вместе с оперативными службами», — подчеркнул Турчак.

Глава напомнил, что с 8 июля в республике работает система контроля отпуска топлива. Бензин и дизель продаются только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Это позволило исключить многократные заправки, закупку впрок и спекуляции, снизить ажиотаж на АЗС.

На прошлой неделе в регионе начала работать интерактивная карта заправок, где жители в реальном времени видят, какие АЗС работают и есть ли очереди.